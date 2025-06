BTS, l'ultimo membro della band Suga si prepara al congedo

I BTS stanno per tornare. Suga sarà infatti il prossimo, e ultimo, membro della band K-pop a ricevere il congedo dal servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. L’etichetta del gruppo, Big Hit, ha pubblicato un post celebrativo su WeVerse: “Siamo entusiasti di annunciarvi l’imminente congedo di Suga dai servizi sociali. Suga sta per concludere il suo servizio come assistente sociale e sarà presto congedato”. Ha poi proseguito: “Non sono previsti eventi speciali il giorno del congedo di Suga. Il sovraffollamento può rappresentare un rischio per la sicurezza e chiediamo cordialmente ai nostri fan di non recarsi di persona in loco. Vi preghiamo di trasmettere i vostri calorosi saluti e incoraggiamento nei vostri cuori. Vi siamo sempre grati per il vostro incrollabile amore e supporto per Suga. La nostra azienda continuerà a impegnarsi al massimo per supportare i nostri artisti. Grazie ancora una volta per il vostro continuo amore e supporto per i BTS”. All’inizio del mese di giugno, Jungkook e Jimin erano stati congedati dal servizio militare obbligatorio. Appena un giorno prima era toccato a RM e V (RM, ancora in uniforme, aveva suonato il sassofono, e V l'aveva osservato con un sorriso e un mazzo di fiori tra le mani), mentre Jin e J-Hope avevano terminato il servizio nel 2024, rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre. “I pensieri che ho avuto in quei momenti sono diventati parte integrante di me, nutrendo e plasmando la persona che sono oggi”, aveva dichiarato a Rolling Stone il rapper J-Hope. “In definitiva, hanno influenzato le storie che racconto, la musica che aspiro a creare”.