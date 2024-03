FRI(END)S, il nuovo singolo di V dei BTS

v, è uscito il nuovo singolo fri(end)s

A distanza di soli pochi mesi dall’uscita di Layover, album del debutto da solista, V è tornato sul mercato con il brano Fri(end)s. Il singolo, dalle sonorità pop e r’n’b, descrive un rapporto che sembrerebbe andare oltre la semplice amicizia, almeno da un lato. Nel ritornello V canta: “Friends, just for now / Yeah, but friends don't say words that ( Make friends feel like more than just / Friends, just for now (Just for now) / Now, I'm over pretending / So let's put the "end" in friends”.

Parallelamente all’uscita della canzone, V ne ha distribuito anche il videoclip ufficiale raccontando due diverse vite: la prima da single e la seconda in coppia. In meno di dodici ore, il video ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni su YouTube.