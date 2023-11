BTS, Jimin, Jung Kook, V e RM sono pronti per il servizio militare

Dopo Jin, Suga e J-Hope, anche gli altri quattro componenti della band K-Pop adempiranno al servizio militare obbligatorio previsto in Corea del Sud. Il gruppo, che metterà in pausa la musica per tutto il 2024, programma però una reunion nel 2025

I BTS, la più grande band K-Pop e uno dei gruppi contemporanei più amati di tutto il mondo, metteranno in pausa la musica per tutto il 2024 e per una parte del 2025. L’etichetta discografica Big Hit Music ha confermato che dopo Jin, Suga e J-Hope, anche gli altri quattro componenti RM, Jimin, V e Jung Kook si arruoleranno a breve nell’esercito coreano. “Vorremmo informare i nostri fan che RM, Jimin, V e Jung Kook hanno iniziato il processo di arruolamento militare. Gli artisti si stanno preparando ad adempiere ai loro doveri di servizio militare” ha scritto la casa discografica sui social. “Vi informeremo a tempo debito di ulteriori aggiornamenti. Vi chiediamo il vostro continuo amore e sostegno per RM, Jimin, V e Jung Kook finché non completeranno il loro servizio militare e non torneranno sani e salvi. La nostra società non risparmierà alcuno sforzo nel fornire supporto ai nostri artisti. Grazie”.