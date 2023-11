BTS, il teaser della docuserie Monuments Beyond The Star su Disney+

I BTS hanno annunciato con un teaser la docuserie in otto puntate Monuments: Beyond the Star, che racconterà i dieci anni di carriera del gruppo K-Pop e che debutterà con i primi due episodi il 20 dicembre su Disney+ (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I successivi sei episodi usciranno ogni mercoledì . Secondo il comunicato stampa, la serie permetterà di dare “uno sguardo agli innumerevoli ostacoli e sfide che la band ha incontrato nel raggiungere i traguardi che hanno definito la sua carriera globale, così come la vita quotidiana e i pensieri interiori dei componenti”. Il video di presentazione mostra i momenti salienti delle interviste con Jung Kook , Jimin , Suga , J-Hope , Jin e RM . “Ho sentito ogni singola emozione” dice J-Hope, seguito da RM: “Ce l’abbiamo fatta”.

L'ATTESO RITORNO DELLA BAND

A partire dal 2013, anno di debutto del primo album 2 Cool 4 Skool che contiene il primo singolo No More Dream, i BTS hanno collezionato successi internazionali, record e progetti solisti. Nel 2022 la boyband ha annunciato una pausa perché tutti e sette i componenti hanno l’obbligo di completare il servizio militare in Corea del Sud entro i prossimi due anni. Il gruppo sta però pianificando una reunion nel 2025, un momento molto atteso soprattutto da Jung Kook. Intervistato da Zane Lowe, il cantante ha confessato di sentire la mancanza degli altri componenti dei BTS: “Prepararmi come artista solista e anche lavorare come musicista solista...ci sono stati momenti in cui mi è mancato davvero [far parte del gruppo]” ha racconato. “Quando ero nella sala d’attesa o in piedi da solo sul palco o mangiavo con lo staff. Siamo sempre stati insieme per così tanti anni che ho sentito il vuoto di non averli accanto a me”. L’artista ha proseguito: “Sai, mi mancano. E stavo pensando a loro. Quindi suppongo che quell’anno possa sembrare lontano, ma non voglio pensarla in questo modo. Penso che la sinergia dei BTS nel 2025 sarà incredibile. Non vedo l’ora”.