BTS, concerto a sorpresa di Jung Kook a Times Square a New York. VIDEO

“Divertiamoci!”. Il 9 novembre Jung Kook , uno dei sette componenti dei BTS , si è esibito a sorpresa sul TSX Stage, il primo palco permanente di Times Square , a New York. Come riportato da Rolling Stone il cantante sudcoreano, circondato da ballerini e raggiunto dalle urla entusiaste dei fan, ha suonato le tracce dell’album d’esordio da solista Golden, uscito il 3 novembre. I fan hanno ricevuto notizia della performance appena trenta minuti prima dell’inizio. Oltre ai presenti in piazza, più di 280.000 spettatori hanno seguito l’improvvisato concerto anche in live streming da casa, tra le note di Standing Next to You, Yes or No, 3D , Please Don’t Change e Seven , la collaborazione con la rapper statunitense Latto. “Questo posto è incredibile” ha detto Jung Kook.

LA NOSTALGIA DEL GRUPPO

A pochi giorni dall’uscita, l’album d'esordio solista Golden ha battuto svariati record. Con oltre due milioni di copie disco ha conquistato il titolo di disco più venduto nella storia del genere K-Pop, e ha debuttato in prima posizione nella classifica mondiale degli album su Spotify. Intervistato da Zane Lowe, Jung Kook ha però confessato di sentire la mancanza degli altri componenti dei BTS, alcuni dei quali già impegnati nel servizio militare obbligatorio imposto in Corea del Sud: “Prepararmi come artista solista e anche lavorare come musicista solista...ci sono stati momenti in cui mi è mancato davvero [far parte del gruppo]. Quando ero nella sala d’attesa o in piedi da solo sul palco o mangiavo con lo staff. Siamo sempre stati insieme per così tanti anni che ho sentito il vuoto di non averli accanto a me”. L’artista attende per tutti il ritorno in scena: “Sai, mi mancano. E stavo pensando a loro. Quindi suppongo che quell’anno possa sembrare lontano, ma non voglio pensarla in questo modo. Penso che la sinergia dei BTS nel 2025 sarà incredibile. Non vedo l’ora”.