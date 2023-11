Jung Kook, il brano Seven conquista un primato storico su Spotify

Jung Kook è l’artista ad aver raggiunto con un brano un miliardo di streaming su Spotify il più velocemente possibile. Il cantante sudcoreano ha conquistato lo storico primato con il brano Seven in collaborazione con Latto .

Jung Kook ha strappato il primato a Miley Cyrus, detentrice del record con il brano Flowers, primo estratto dall’ultimo album Endless Summer Vacation. Il cantante dei BTS ha tagliato il traguardo del miliardo di riproduzioni su Spotify in poco più di tre mesi, per la precisione 108 giorni .

Jung Kook è divenuto tra i nomi più famosi del K-pop e non solo grazie alla boy band BTS che si è affermata come una delle realtà più popolari del momento. Il gruppo ha scalato le classifiche con i suoi album, tra i più apprezzati Map of the Soul: 7 e Be.