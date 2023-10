Stando a quanto rilanciato da NME, Bang Si-hyuk ha rivelato a Bloomberg Screentime l’arrivo di un nuovo progetto dei BTS

In occasione del decimo anniversario dell’uscita del progetto The Most Beautiful Moment in Life, i BTS pubblicheranno un album e un progetto volti a celebrare il lavoro che contribuì a lanciarli a livello internazionale. Come riportato da NME, Bang Si-hyuk ha rivelato a Bloomberg Screentime: “Ci sarà un progetto per il decimo anniversario”.

Bang Si-hyuk, presidente di HYBE, comprendente Big Hit Music, etichetta discografica dei BTS, ha annunciato l'arrivo di uno speciale progetto della formazione. Nell'aprile del 2015 la boy band sudcoreana pubblicò The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1, a cui fece seguito pochi mesi dopo The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2. I due album confluirono poi in The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, distribuito nel maggio dell'anno successivo.

In vista dell'anniversario dell'uscita del primo album, Bang Si-hyuh ha annunciato l'arrivo di un progetto speciale: "Ha mostrato la loro crescita come artisti, ha raccontato le loro vite e chi erano, le vite che stavano vivendo. Questo è diventato uno dei loro trampolini di lancio verso la popolarità mondiale come band internazionale. Quando eravamo giovani e mentre stavamo lavorando tutti insieme, ci siamo detti 'Assicuriamoci di fare un album e un progetto per il decimo anniversario'".

Bang Si-hyuk ha aggiunto: "Se non avessero firmato, loro lo avrebbero comunque pubblicato, soltanto non con noi, lo avrebbero fatto con qualcun altro. Per me è davvero importante mantenere questa promessa e, infatti, immagino che molte persone lo abbiamo intuito, ma questa è la prima volta che menziono in pubblico che ci sarà un progetto per il decimo anniversario". Massimo riserbo sui dettagli del progetto del gruppo, non resta quindi altro da fare che attendere per poterne conoscere tutti i dettagli.