BTS, il documentario Production Diary sull’album solista Face di Jimin

Nel teaser Jimin ha parlato dell’album Face: “Per me è stata la possibilità di capire esattamente chi fossi da quel momento in poi”. Il documentario sarà disponibile dal 23 ottobre solo su Weverse

Nel marzo di quest’anno Jimin ha pubblicato Set Me Free Pt. 2 alzando il sipario sul suo primo progetto discografico. La canzone ha ottenuto ottimi consensi entrando nelle classifiche di molti Paesi. Una settimana dopo, l’artista ha lanciato l’album Face accompagnandolo con il singolo Like Crazy, divenuto il primo brano di un artista solista sudcoreano a raggiungere la vetta della classifica Billboard Hot 100.

Ora, Jimin è pronto a condividere il processo di creazione dell’album con il pubblico. Il canale YouTube BANGTANTV ha condiviso il teaser del lavoro raccontando: “Questo documentario ripercorre la creazione di Face, l’album del debutto da solista di Jimin, mentre intraprende un nuovo viaggio artistico”.

Il lavoro sarà disponibile dal 23 ottobre solo su Weverse. Nel teaser Jimin ha dichiarato: “L’album deve essere così? È qualcosa che non dovrei pensare sia semplice. Per me è stata la possibilità di capire esattamente chi fossi da quel momento in poi. ‘Ci sono più cose che vorrei fare’, posso dirlo?”.