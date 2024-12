Ballando con le Stelle, le scuse di Guillermo Mariotto e i finalisti

LE SCUSE DI GUILLERMO MARIOTTO

Nel corso della serata, Milly Carlucci ha fatto luce sull’affaire Guillermo Mariotto. La scorsa settimana, il giudice aveva lasciato improvvisamente lo studio. “Qualunque fosse la sua giustificazione, non è un atto trascurabile, ma un atto grave”, ha esordito la conduttrice. Tuttavia, “abbiamo capito che Guillermo è in un momento di particolare difficoltà emotiva. Il che non giustifica quello che è successo, ma ci fa capire perché è successo. Lui è qui con noi da 19 anni, è una parte di noi, non puoi non sentire male se una parte del tuo corpo ha una ferita. La scelta comune è stata quella di un cartellino giallo, cioè di un riconoscimento di un’azione sbagliata, ma non è la fine, l’espulsione, il rosso”. Prima di entrare nello studio con un mazzo di fiori e di riprendere il proprio posto in giuria, Mariotto si è scusato: “Ho dovuto assentarmi. Mi sono sentito male per lo stress, per quello che sta succedendo nella mia vita. Mi scuso in tutti i modi possibili, perché ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Mi dispiace”.