Federica Nargi e lo scatto romantico con Alessandro Matri

Federica Nargi e la dedica ad Alessandro Matri

Queste le parole scritte da Federica, un piccolo dialogo d'amore: “Alessandro: Sei felice?, Federica: Tu lo sei?, Alessandro: Perché devi sempre rispondere con una domanda?, Federica: Perché la mia felicità dipende dalla tua... Quindi tu sei felice?, Alessandro: SI!, Federica: Allora lo sono anche io”. Federica Nargi, 30 anni, ha così condiviso la sua idea di felicità a due, strettamente dipendente da quella del compagno, l'ex calciatore Alessandro Matri, 36enne. In risposta ai tanti commenti piovuti sotto la foto, la showgirl ha inoltre scritto: “E’ vero ci amiamo tanto ma la maggior parte delle volte non ci sopportiamo (come tutte le coppie d’altronde) vabbè l’amore è così”. Non è la prima volta che Federica utilizza i social per inviare dediche al compagno. Il 19 agosto Matri ha compiuto gli anni e per l'occasione la compagna ha addobbato a festa il giardino della casa presa in affitto a Formentera. Le due figlie della coppia, Sofia, 4 anni il 26 settembre, e Beatrice, 1 anno compiuto a maggio, hanno portato al papà una torta e lo hanno aiutato a soffiare sulle candeline. La showgirl romana ha poi postato una foto in cui sono ritratti tutti loro quattro in spiaggia, con una dedica al fidanzato: “Amore, liti, gioie e sorrisi, tutto questo siamo noi, riesci sempre a regalarci momenti meravigliosi con il tuo amore costante e la tua voglia di prenderti cura di noi anche nelle piccole cose. E in questo giorno speciale voglio dirti ancora una volta grazie. Buon compleanno Papà, ti amiamo tanto”. La festa si è poi conclusa con una cena in un famoso locale dell’isola, il Rigatoni, e tanti amici.