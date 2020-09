Un’adolescenza trascorsa lontana dai riflettori, un profilo Instagram che non riporta neanche il suo nome, Anna Lou Castoldi è la new entry della terza e ultima stagione di Baby , che ha appena fatto il suo debutto con i sei episodi finali che chiudono il cerchio della serie targata Netflix .

Infatti, nel 2014 debutta nel ruolo di Donatina all'interno del film Incompresa diretto da Asia Argento e presentato alla sessantasettesima edizione del Festival di Cannes; la pellicola vede protagonisti Charlotte Gainsbourg , Gabriel Garko e la piccola Giulia Salerno che ottiene il Premio Guglielmo Biraghi per la sua interpretazione.

Anna Lou Castoldi: la trama e il trailer della terza stagione di Baby

Ora, Anna Lou Castoldi è pronta per una nuova esperienza nel mondo della recitazione, infatti la terza stagione di Baby (FOTO) la vedrà tra le protagoniste; questa la trama ufficiale della serie pubblicata nella didascalia del trailer che ha ottenuto oltre 230.000 visualizzazioni su YouTube: “I protagonisti di Baby tornano per la stagione finale, pronti ad affrontare le conseguenze delle loro scelte quando la polizia inizierà ad indagare sulla doppia vita di Chiara e Ludovica. Nulla sara' piu' come prima: amicizie, legami familiari e storie d'amore arriveranno ad un punto di rottura”.