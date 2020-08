"Baby 3", uscito il trailer ufficiale dell'ultima stagione

IL CAST DI “BABY 3”: TANTE CONFERME, MA ANCHE QUALCHE NOVITÀ

Il cast delle prime due stagioni è stato confermato quasi integralmente, saranno infatti presenti tutti gli attori che hanno contribuito al successo di questo fortunato prodotto Netflix: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Brando Pacitto, Mirko Trovato, Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Denise Capezza, Tommaso Ragno, Galatea Ranzi, Max Tortora e Thomas Trabacchi.

Non mancano, però, anche novità di rilievo. Tra le new entry di spicco troviamo Anna Lou Castoldi (la figlia di Morgan e Asia Argento, interpreterà Aurora), Antonio Orlando (sarà Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro). Dietro alla macchina da presa, invece, ci saranno sempre Andrea De Sica e Letizia Lamartire, ma i due registi saranno affiancati dal debuttante Antonio Le Fosse.

LA TRAMA DI “BABY” E LE ANTICIPAZIONI SULLA TERZA STAGIONE

Gli sceneggiatori hanno commentato in questo modo l’uscita della stagione conclusiva: “Siamo emozionati di annunciare la terza stagione di Baby, che sarà anche la finale. È incredibile in quanti abbiate fatto questo viaggio con noi e i nostri personaggi. Vi siamo grati per aver amato questa serie, per averla seguita. Riteniamo che i personaggi abbiamo completato il loro percorso e che dopo tre stagioni la storia sia arrivata alla sua naturale conclusione. Siamo enormemente soddisfatti di essere arrivati fino a qua e siamo pronti al gran finale”.

La verità sulle “baby squillo” Emma e Desirée verrà a galla e sconvolgerà la quotidianità di tutti i protagonisti. I genitori non capiscono quello che sta succedendo e non sanno come poter aiutare i loro figli, allo stesso tempo gli adolescenti sono sempre più chiusi nei loro segreti e si allontanano dalle rispettive famiglie.