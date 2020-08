Achille Lauro, il nuovo singolo "Maleducata" uscirà il 16 settembre

Dopo l’esperienza sanremese, Lauro De Marinis (questo il suo nome all’anagrafe) è diventato il primo artista italiano a ricevere la nomina di Chief Creative Director per la sussidiaria Elektra Records di Warner Music Italy. Lo scorso 24 luglio è uscito il suo album “1990” (una serie di cover; i dischi in studio sono cinque, il suo “1969” è uscito lo scorso anno) e ieri ha annunciato il suo ultimo lavoro: si tratta del singolo “Maleducata” , che farà parte della colonna sonora della terza e ultima stagione di “Baby” , il teen drama di Netflix sulle “baby squillo” di Roma.

“MALEDUCATA”, DAL 16 SETTEMBRE IL NUOVO SINGOLO DI ACHILLE LAURO

“Sì, ti voglio sempre così, davvero. Fammi male, dai, che sono qui con te”. Sono queste alcune parole del nuovo brano del cantante nativo di Verona: le si sentono nell’anteprima pubblicata da Netflix, proprio per lanciare “Baby 3”, disponibile dal 16 settembre sulla piattaforma streaming. Tra meno di un mese la canzone di Achille Lauro potrà essere ascoltata per intero. La musica è molto rock e coinvolgente, pensata per esaltare la trama del prodotto televisivo.

Il partecipante alle ultime due edizioni del Festival di Sanremo ha tenuto compagnia ai suoi fan durante l’estate col singolo “Bam Bam Twist” e in piena pandemia era uscito con “16 marzo”, in entrambi i casi featuring col DJ Gow Tribe. In primavera è tornato nelle librerie con la sua seconda opera editoriale, ovvero “16 marzo: L’Ultima notte”, edito da Rizzoli. Il suo album “1990” era stato invece lanciato dal singolo “Scat Men”, realizzato in collaborazione con Ghali e Gemitaiz.

DI COSA PARLA “BABY 3”? LA TRAMA DELLA SERIE NETFLIX

La serie, iniziata nel 2018, è molto, molto, molto liberamente ispirata allo scandalo delle “baby squillo” del Parioli. Le protagoniste sono Chiara Altieri (interpretata da Benedetta Porcaroli) e Ludovica Storti (i cui panni sono indossati da Alice Pagani): la prima proviene da una ricca famiglia, ma soffre la pressione dei genitori; la seconda ha invece dei problemi nel pagare la retta scolastica.

Per diversi motivi decidono di prostituirsi, nascondendo il tutto a genitori e amici. Nella terza stagione la verità verrà a galla e sconvolgerà la quotidianità di tutti i protagonisti, costretti a fare i conti con le proprie coscienze e ad assumersi tutte le responsabilità.