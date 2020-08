Baby 3: trailer dei nuovi episodi del teen drama italiano su Netflix

È stata svelata la data d’uscita della terza e ultima stagione di “Baby”: la serie televisiva Netflix sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da mercoledì 16 settembre . I produttori lo hanno svelato tramite un nuovo teaser trailer, impreziosito tra l’altro dall’accompagnamento di “Vertigine”, la nuova canzone di Levante (featuring Altarboy). Tra poco meno di un mese, gli appassionati al teen-drama tutto italiano potranno gustarsi le nuove avventure di Chiara e Ludovica. La terza stagione è composta da otto episodi della durata di 40-50 minuti, dopo le 12 puntate già mandate in onda.

LA TRAMA DI “BABY 3”: TUTTE LE ANTICIPAZIONI

La serie, iniziata nel 2018, è liberamente ispirata allo scandalo delle “baby squillo” del Parioli. Si racconta la vita di un gruppo di adolescenti romani e delle loro famiglie. Le protagoniste sono Chiara Altieri (interpretata da Benedetta Porcaroli) e Ludovica Storti (i cui panni sono indossati da Alice Pagani): la prima proviene da una ricca famiglia, ma soffre la pressione dei genitori; la seconda ha invece dei problemi nel pagare la retta scolastica. Per diversi motivi decidono di prostituirsi, utilizzando i nomi fittizi di Emma e Desirée e prestando i propri servizi a uomini molto più vecchi di loro.

Nella terza stagione la verità verrà a galla e sconvolgerà la quotidianità di tutti i protagonisti, costretti a fare i conti con le proprie coscienze e ad assumersi tutte le responsabilità. I genitori non capiscono quello che sta succedendo e non sanno come poter aiutare i loro figli, allo stesso tempo gli adolescenti sono sempre più chiusi nei loro segreti e si allontanano sempre di più dalle rispettive famiglie.