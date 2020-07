La verità è venuta a galla, e da settembre si potrà seguire l’ultima stagione di “Baby”

Netflix ha diffuso l’atteso trailer di “Baby 3”. La terza stagione sarà l’ultima della serie made in Italy, in arrivo a settembre 2020. Le prime immagini rivelano il mese d’uscita, aumentando l’hype dei fan, che attendono di scoprire come si concluderà la storia. Ritornano i protagonisti cui il pubblico si è legato negli anni, come Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Spazio anche a qualche new entry tra gli attori, così come dietro la macchina da presa. Al fianco di Andrea De Sica e Letizia Lamartire ci sarà Antonio Le Fosse, che farà il suo debutto da regista.

Un nome è saltato agli occhi dei fan e degli addetti ai lavori, per quanto concerne il cast. Si è aggiunta al novero degli attori anche Anna Lou Castoldi, pronta a fare il proprio debutto. Si tratta della figlia di Asia Argento e Morgan, al suo primo ruolo in una serie TV. Il suo personaggio è quello di Aurora. Un vero e importante testo dopo aver recitato nel corto Ælektra, diretto e interpretato da sua madre per la collezione di Antonio Grimaldi autunno/inverno 2020-21.