Levante, il nuovo singolo è "Vertigine" per la colonna sonora di Baby 3

Nella colonna sonora della terza stagione di Baby , serie tv Netflix, ci sarà spazio anche per il nuovo singolo di Levante . La cantautrice pubblicherà il 16 settembre “Vertigine” con la collaborazione di Altarboy, duo di produttori formati da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda. Il brano inedito sarà disponibile nella stessa giornata dell’uscita della terza stagione della serie tv. La canzone arriva dopo la pubblicazione di “Sirene”, singolo arrivato a luglio. “Ho scritto Sirene dopo il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), che è stato una fase di stop creativo. “artista si nutre di immaginazione, ma soprattutto di tantissima vita e questa ci è mancata”, ha confidato Levante a Sky Tg24. “Non avevo alcuna intenzione di scrivere un brano per l’estate. Mi è piovuto addosso. Ho cercato semplicemente di seguire la mia malinconia, quella che mi ha lasciato il lockdown”. Un brano che è una sorta di conversazione con il pubblico, in cui un suo fan, nella metafora del mare, del bagno di folla, le chiede di portarlo al mare, ma l’artista disattende le aspettative, dicendo che non c’è mare intorno a loro.

Lo stop ai concerti e il lockdown a Torino

Levante è stata tra le prime artiste ad aver rinunciato al suo tour estivo per questioni di sicurezza e fattibilità. Lo scorso 8 giugno ha comunicato la sua scelta sui social sottolineando la necessità di fermarsi. Anche da questo stop è nato “Sirene”: “La canzone racconta la delusione del sogno, è un brano a tratti leggero, che segue una sua morbidezza nelle melodie, pur essendo molto duro, perché racconta una sincerità che a volte manca in momenti come questi, quando parlare di una sorta di fallimento non è semplice”, ha raccontato Levante. Sempre a Sky Tg24, la cantautrice ha raccontato come ha vissuto il suo lockdown: “Sono rimasta da sola nella mia casa torinese per 60 giorni. Complice la forza di TikiBomBom, il brano che ha partecipato a Sanremo 2020, ho deciso di farne una versione più delicata, piano e voce, accompagnandola con immagini che raccontavano il mio lockdown. Quindi la solitudine, la noia, la creatività sotto tanti punti di vista. Mi sono messa a lavorare a maglia, a dipingere, sono riuscita a far crescere una piantina di avocado. Sono immagini in bianco e nero, molto malinconiche anche quelle, ma d’altronde questo è il tempo della nostalgia”.

Il desiderio di fare un film o una colonna sonora

Prima dell’uscita di “Vertigine”, Levante aveva espresso a Sky Tg24 il suo desiderio di fare un film o comporre una colonna sonora: “Poi ci sono cose più vaghe; vorrei raggiungere la serenità, un equilibrio come donna ed essere umano. Essere equilibrata, adesso non lo sono ancora. Il terzo desiderio potrebbe essere amare la persona che sto amando per tutta la vita, magari è un’utopia. Una cosa concreta e due più vaghe ma faticose sicuramente”.