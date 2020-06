Levante, annullate le date estive dei suoi concerti

Diodato e Max Gazzè hanno scelto di ripartire e hanno già annunciato i concerti per l’estate. Una decisione dettata dalla voglia di ritornare a suonare dal vivo e dare un segnale a tutta l’industria musicale. Per questo la scelta di Levante ( FOTO ) ha colpito, al punto tale da portare la cantautrice a scrivere un lungo post su Instagram per spiegare le sue motivazioni. La scelta di annullare tutte le date estive è stata accolta positivamente dai fan della cantante che hanno supportato la sua decisione e invaso i suoi social di messaggi di approvazione. Levante ha annullato tutte le date estive del suo tour e ha spiegato perché: "Per il tour europeo, e per quello Italiano, prima che la vita facesse quello che sa fare meglio, ovvero sorprenderci (tristemente questa volta), avevamo pensato a un live muscolare , diverso dagli anfiteatri del 2019, un live in cui il coinvolgimento fisico di ogni spettatore presente fosse uno dei due elementi principali".

I motivi della decisione in un lungo post su Instagram

Concerti diversi e ritenuti irrealizzabili date tutte le disposizioni previste per contrastare la diffusione del virus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Levante ha spiegato: “La sacralità del palco, dove metto in scena ogni piccola e gigantesca parte di me, insieme a tutta la mia strepitosa crew, è intoccabile. Il duro lavoro, la dedizione e la serietà con cui affrontiamo la musica e il live, oggi, non sembrano ritrovare la serenità, le garanzie e le condizioni per poter affrontare lo spettacolo. La sensazione al momento parrebbe quella di navigare a vista”. Una scelta ben ponderata da parte della cantautrice che sottolinea come per la sicurezza di tutti l’ipotesi di tornare sul palco non è fattibile. Così come il timore di poter mettere in pericolo la salute di qualcuno: “Non è fattibile per me restituire al pubblico uno spettacolo nemmeno lontanamente all’altezza di ciò di cui siamo capaci. E’ grande il riguardo che ho per chi arriva sotto palco”.

Levante e la scelta di rinunciare ai concerti

Levante aggiunge poi che rinunciare alle date dell’estate 2020 costa tanto ma che nessuno dello staff ha intenzione di scendere al compromesso di uno spettacolo diverso, in cui dal palco, alla ricerca di un sorriso dietro ai volti mascherati siti a un metro di distanza tra loro, forzatamente si tenta un contatto impossibile. Infine conclude il messaggio specificando di rispettare le scelte dei suoi colleghi, di chi ha deciso di suonare e di chi ha deciso di non farlo: “Ognuno ha delle motivazioni valide e di cui comprendo le scelte. La mia scelta, oggi, è di aspettare. La musica, amici miei, è fatta anche di pause”. Queste le date previste per il tour 2020:

13 maggio - Bruxelles - VK

14 maggio - Amsterdam - Q Factory

16 maggio - Londra - O2 Academy Islington

18 maggio - Parigi - Cafè de la danse

30 maggio - Madrid - Sala Shoko

31 maggio - Barcellona - Festival Itmakes

02 luglio - Genova - Goa Boa Festival // Preview 2020

10 luglio - Brescia - Piazza della Loggia

17 luglio - Sogliano al Rubicone (FC) - Sogliano Summer Festival

23 luglio - Montesilvano (PE) - Terrasound

30 luglio - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica

1 agosto - Patti Marina (ME) - Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach

8 agosto - Lecce - Oversound Music Festival

Nel lungo post, Levante spiega anche che tutte le informazioni su biglietti e date sospese o annullate saranno disponibili a breve.