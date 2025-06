Coez, esce oggi il nuovo album 1998. Tra anni '90 e contemporaneità

Il disco nasce da un'esplorazione dell'immaginario di un decennio in cui il pop e tutto il mondo attorno stavano attraversando una fase di trasformazione, evolvendosi e mescolandosi con varie influenze

Si intitola 1998 il nuovo album di Coez che riporta il cantautore alle sonorità pop. Il nuovo progetto discografico, come immaginabile dal titolo, attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni '90, ispirandosi alla musica e all’estetica di quegli anni ma in modo assolutamente contemporaneo. Insomma, con 1998, che è il suo settimo album in studio, Coez torna alle origini avviando un nuovo viaggio introspettivo attraverso quello stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano di questa epoca: una fusione di intimità e melinconia, con influenze pop e urban.