Sangiovanni lancia il nuovo singolo Veramente: testo e significato

A fine maggio Sangiovanni è tornato a esibirsi live sul palco del Mi Ami Festival: “Non mi aspettavo mi facesse tutto questo effetto tornare a suonare live, mi ha dato tanta energia e tanta forza, mi sono sentito bene e spensierato ed era da tanto che non la vivevo così”

Sangiovanni ha lanciato il nuovo singolo Veramente. Dopo il ritorno con luci allo xeno, il giovane artista ha deciso di accompagnare il pubblico nel corso dell'estate con un brano pronto a scalare le classifiche. A maggio il cantante ha fatto ritorno sul palco esibendosi all’edizione 2025 del Mi Ami Festival, la celebre kermesse musicale in scena nel capoluogo meneghino.

Sangiovanni, il nuovo singolo veramente

Venerdì 13 giugno Sangiovanni ha svelato un altro tassello del suo nuovo percorso artistico, inaugurato con luci allo xeno. Il brano Veramente parla della fine di una storia d’amore dal punto di vista di una persona che ripensa alla relazione. Ecco il testo della canzone:

Mi sentivo condannato

I tuoi occhi un’ora d’aria

Ma non mi hai mai giudicato

Perché canto na-na-na-na

Solo il fine settimana

Si però te ne sei andata

Tutte quelle volte che ti ho perso

C’eri prima di tutti i concerti

Ti rivedi sempre nei miei pezzi

Ma che senso ha

Non vederci nel mio letto

Solo qualche notte in più

Lo sai che so nuotare nei tuoi occhi blu, occhi blu

Non mi piace

Che devo mettermi il cuore in pace

Lasciarti andare via non vederti più

Tra il mare blu, così blu

Ho un occhio nero

Io ti volevo, ti volevo

Veramente, veramente

Ho il tuo sapore sulle pelle

Finalmente

Nella mente non si spegne

Il tuo ricordo

E lo volevo, e lo volevo veramente

Non mi resta che il passato

Quando cucinavi a casa

La mia vita tu l’hai invasa

Come la luce di un faro

E mi cambiavi la giornata

Sì, però te ne sei andata

Come mai, come mai, come mai

Lo so, lo so, non ha senso dirtelo

Che sto annegando così da un po’

Ma ancora io ci spero

No, non torni più

Torni più

Non mi piace

Che devo mettermi il cuore in pace

Lasciarti andare via non vederti più

Tra il mare blu, così blu

Ho un occhio nero

Io ti volevo, ti volevo

Veramente, veramente

Ho il tuo sapore sulle pelle

Finalmente

Nella mente non si spegne

Il tuo ricordo

E lo volevo, e lo volevo veramente

Verame-verame-verame-verame-verame-verame-veramente

Non c’è niente che dura per sempre

Ma per sempre io ti volevo

Verame-verame-veramente

Io che ancora domando alle stelle

Se ci credi anche tu

Verame-verame-veramente

Non mi piace

Che devo mettermi il cuore in pace

Lasciarti andare via non vederti più

Tra il mare blu, così blu

Ho un occhio nero

Io ti volevo, ti volevo

Veramente, veramente

Ho il tuo sapore sulle pelle

Finalmente

Nella mente non si spegne

Il tuo ricordo

E lo volevo, e lo volevo veramente