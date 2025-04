Sangiovanni, il 9 aprile esce il nuovo singolo Luci allo xeno

Sangiovanni è tornato. Il cantante ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Luci allo xeno, dal 9 aprile in digitale e dall’11 aprile in radio, che promette sonorità elettro-pop e dance accompagnate da riflessioni sul percorso personale passato e futuro. “Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica. Ci vediamo presto”, aveva detto in un video Instagram pochi giorni fa, a conclusione della pausa dalle scene. Scritto da Sangiovanni e da Alessandro La Cava, e presentato in anteprima ai fan durante una live session a Roma, il brano racconta il conflitto interiore di chi si muove tra smarrimento e ricerca di una guida. Le luci allo xeno simboleggiano la fonte luminosa che adatta la propria intensità alle condizioni della strada, senza la quale il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato diventa incerto e gli ostacoli insormontabili. Protagoniste del ritornello sono la paranoia e l’inquietudine, contrastate dalle immagini dell’alba e della luce allo xeno che illuminano il percorso e permettono di affrontare la notte. Uscire per strada diventa simbolo di cambiamento, nel tentativo di vedere con maggiore chiarezza e di comprendere sé stessi. Non mancano neppure il ritmo veloce e coinvolgente di Zef e Zazu e la melodia composta da Stefano Tognini e Davide Grigolo.