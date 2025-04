Sangiovanni, uno show a Roma per tornare a cantare con il pubblico

Approfondimento Sangiovanni ritorna in studio: "Sto meglio. Grazie per il supporto"

A circa un anno dalla decisione di prendersi una pausa, Sangiovanni è tornato in studio: “Come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare”. La voce di Farfalle ha aggiunto: “Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto, veramente, è stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto".

Infine, l’artista ha concluso: “Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo e a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto".