Katy Perry e Orlando Bloom sarebbero in crisi

Katy Perry e Orlando Bloom si sono fidanzati il ​​giorno di San Valentino del 2019. Il 26 agosto 2020, è nata la loro prima figlia, Daisy Dove . Alcune fonti hanno riferito a People che lo stress per la scarsa accoglienza del nuovo album di Katy , 143, ha causato tensioni nel rapporto con Orlando. "Katy era profondamente frustrata per l'accoglienza riservata al suo nuovo disco", si legge sul magazine. "La cosa le ha causato molto stress. Orlando è stato comprensivo, ma tra loro i rapporti sono diventati tesi". Un'altra fonte ha dichiarato alla rivista: "Katy è rimasta delusa dalle recensioni all'album e al tour. Questo ha messo a dura prova la sua relazione". Sembra persino che, a maggio, Orlando Bloom abbia deciso di allontarsi un po' da quella situazione, trascorrendo del tempo a Miami.

Secondo alcune voci, parecchio insistenti, la relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom sarebbe in crisi. "È finita", ha detto una fonte a Page Six. " Stanno aspettando che il tour finisca prima di separarsi " (Perry è attualmente impegnata nella tournée di Lifetimes che, cominciata lo scorso 23 aprile, si concluderà il 7 dicembre).

Due caratteri "scoppiettanti"

Se davvero la separazione dovesse essere confermata, non sarebbe la prima volta: la coppia si era già separata nel 2017, per poi ritrovarsi l'anno successivo. Perry aveva spiegato che, all'inizio, la loro relazione viaggiava a due velocità diverse. L'attore arrivava da un periodo da single, e si è dunque impegnato fin da subito. Lei, invece, usciva da una relazione e non le andava di ributtarsi subito in qualcosa di serio. "Io e Orlando, quando litighiamo, litighiamo in modo acceso, per poi calmarci molto rapidamente", ha raccontato la cantante in una vecchia intervista.

"Siamo fuoco, fuoco, fuoco, e Daisy vede tutto questo", ha continuato. "Ci sono due parti di noi, il nostro bene supremo e poi il nostro sé carnale e materiale: l'ego. Quando l'ego comanda, è la fine. Ma quando è sotto controllo, allora siamo entrambi qualcosa di diverso". Per tenere sotto controllo tutto questo, i due usano da tempo la terapia di coppia. "Lavoriamo in due ambiti molto diversi. Il suo mondo non è un mondo che io comprendo pienamente, e credo che il mio mondo non sia un mondo che lei comprende pienamente", ha spiegato l'attore nel 2023. "A volte le cose sono davvero, davvero, davvero difficili. Non mentirò. Combattiamo con le nostre emozioni e la nostra creatività".

Supereranno anche questa crisi? La speranza, dei fan e di tutti, è che ce la facciano anche questa volta.