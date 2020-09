Baby 3, il cast della stagione finale della serie tv Netflix

1/11

In questo ultimo atto di Baby 3 i protagonisti dovranno fare i conti con la verità, ormai venuta a galla. La vita notturna di Chiara e Ludovica non è più un segreto. Le due non hanno più modo di nascondersi e dovranno fronteggiare le conseguenze delle proprie azioni. Coinvolti in questo processo anche i genitori, con dinamiche famigliari pronte a incrinarsi e mutare. A rischio anche l’amicizia tra le due.

"Baby 3", il trailer ufficiale dell'ultima stagione