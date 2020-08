Bifest 2020, Benedetta Porcaroli premiata per "18 Regali"

"Sono felicissima di ricevere questo premio per '18 regali' che è un film che mi porto nel cuore". Benedetta Porcaroli, 22 anni, co-protagonista del film di Francesco Amato, riceverà oggi il premio Nuovo Imaie come attrice rivelazione in occasione del Bif&St, il Bari international film festival (il programma del Festival). Il film, in concorso nella sezione ItaliaFilmFest racconta la storia di Elisa, interpretata da Vittoria Puccini, una donna di 40 anni che prima di morire lascia un regalo per ogni compleanno, fino al diciottesimo anno di età, di sua figlia Anna (il personaggio interpretato da Benedetta Porcaroli). E' tratto da una storia vera e "questo un po' ha influito sul mio personaggio ma rispetto a Vittoria un po' di meno, perché lei doveva raccontare la storia di una donna cresciuta, mentre Anna adesso ha tre anni - spiega Benedetta - quindi me la sono un po' immaginata (18 Regali: l'intervista a Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli). L'ho conosciuta e sono stata con lei un paio di giorni, ho cercato di capirne il carattere, prendendo piccoli spunti. E' una bimba bellissima simpaticissima, però in qualche modo il mio personaggio è inventato e quindi mi sono costruita un immaginario".