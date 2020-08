Bifest 2020, al festival del cinema di Bari attesi Benigni e Garrone

Torna il festival del cinema a Bari e per la prima volta sarà ospitato in piazza Libertà dove verrà allestito palco e maxischermo per le anteprime internazionali, diventando un'arena all'aperto che, insieme a quella allestita nella corte del Castello Svevo, ospiterà gli eventi di Bif&st 2020.

Un'edizione diversa dal solito

In un momento storico come questo, a causa del Coronavirus, la nuova edizione del festival pugliese, è stata rivista in versione estiva e "anti-Covid", con un occhio rigoroso alle disposizioni anticontagio. L’evento prenderà il via sabato 22 e terminerà domenica 30 agosto. L'evento si svolgerà tra il teatro Piccinni, l’arena allestita in piazza Prefettura, la corte del Castello Svevo, il multicinema Galleria e il teatro Margherita.

Attesi grandi nomi del cinema italiano

Gli eventi saranno in numero minore rispetto al passato e si terranno unicamente di sera. Sono comunuque previsti ospiti importanti come Roberto Benigni e Matteo Garrone, attesi entrambi per la serata del 29 agosto.

I due big saranno al festival per presentare la proiezione del film Pinocchio, girato in parte in Puglia. A Benigni sarà consegnato il premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista e il premio Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. A Garrone sarà consegnato nella stessa serata il premio Franco Cristaldi per il produttore del miglior film.

L'omaggio a Ennio Morricone

Il maestro delle colonne sonore Ennio Morricone, da poco scomparso, verrà ricordato con diversi eventi. Verrà proiettato un filmato di circa 20 minuti che racconta alcuni momenti del passaggio a Bari di Morricone, in occasione della edizione 2019 del Festival del cinema barese. Il 28 agosto nel teatro Piccinni, verrà proiettato il recital musicale «Napoli che canta» diretto da Lina Sastri in onore del maestro Morricone e registrato nel teatro Petruzzelli il 27 aprile 2019. La stessa Lina Sastri domenica 23 agosto sarà premiata a Bari con il riconoscimento Federico Fellini per l’eccellenza artistica.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili online al sito www.bifest.it.