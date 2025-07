The Smashing Pumpkins, la scaletta dei concerti a Milano e Roma

Il gruppo guidato da Billy Corgan sarà al Parco della Musica di Segrate (Milano) il 30 luglio, all'Ippodromo Le Capannelle per Rock in Roma l'1 agosto

Gli Smashing Pumpkins tornano in Italia con due concerti evento: mercoledì 30 luglio al Parco della Musica di Segrate (Milano) per Unaltrofestival, giovedì 1 agosto all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma.

La scaletta

La scaletta dei concerti degli Smashing Pumpkins di Milano e Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist vista nelle prime date del The Aghori Tour:

Glass' Theme

Heavy Metal Machine

Where Boys Fear to Tread

Pentagrams

Today

Edin

Bullet With Butterfly Wings

Muzzle

1979

Porcelina of the Vast Oceans

Sighommi

Take My Breath Away (cover dei Berlin)

999

Disarm

Tonight, Tonight

Cherub Rock

If There Is a God

Jellybelly

Bodies

Zero