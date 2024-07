The Smashing Pumpkins e Tom Morello live a Lucca, il rock è vivo

Dal Lucca Summer Festival arriva una conferma: il rock non è mai stato così bene. Tom Morello e la sua iconica chitarra, che scalda il pubblico prima dell’arrivo di The Smashing Pumpkins, fa un po’ di ordine e ricorda a tutti come si fa un concerto rock & roll, nello spirito e nella melodia. A conferma di quanto suonato dal leggendario chitarrista, la musica di Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin che per circa due ore ha trasformato Piazza Napoleone in un'arena. Il nostro racconto

Ancora prima di salire sul palco, di Billy Corgan si notano due elementi: un disegno dipinto sul volto e una lunga tunica nera, abito di scena per l’unica data italiana del "The World Is A Vampire Tour" che riporta in concerto gli iconici The Smashing Pumpinks. Corgan prelato del rock? Forse sì. Impartisce benedizioni? A modo suo, e con la sua musica, sicuramente. Il leader di una delle band più importanti, e che ha segnato la nascita e la diffusione dell’alternative rock in tutto il mondo, sembra essere a suo agio nel ruolo di sacerdote di melodie, tra brani del passato che resistono al tempo e nuovi successi che incarnano alla perfezione lo spirito degli inizi della band.

Non dev’essere semplice mantenere lo spirito degli inizi, che ci portano agli anni Novanta: Gish, opera prima della band nata a Chicago e capolavoro dell’underground, è del 1991, mentre Siamese Dream è del 1993 e Mellon Collie and the Infinite Sadness, album che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, esce nel 1995. Ma il gruppo nato a Chicago riesce perfettamente nell’impresa, creando un mélange perfetto di quello che era, è e sarà la band. La voce di Corgan c’è ancora, ed è pressoché perfetta. Il leader della band parla in poche occasioni con il pubblico: saluti e ringraziamenti sono tutti a cura di James Iha, che ricorda a tutti i presenti quanto sia importante per una band come The Smashing Pumpkins, essere ancora così amata e supportata a distanza di tanti anni. Nella scaletta, in cui spicca la cover di Zoo Station degli U2 e Zero con l’intro tease di Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz (che sarà a Lucca venerdì 12 luglio, a Perugia il 13 luglio e a Lido di Camaiore il 13 agosto), anche gli intramontabili Tonight, Tonight e 1979.

Zero (con intro tease di Are You Gonna Go My Way)

That Which Animates the Spirit

Thru the Eyes of Ruby

"Vogliamo ringraziare il nostro amico Tom Morello che ha suonato prima di noi: ci conosciamo da un sacco di tempo, sin da quando provavamo in uno scantinato in Illinois" ricorda a tutti Billy Corgan durante il concerto, sottolineando ciò che lega la sua band a una figura leggendaria come Morello che, in un’ora di set, ha fatto saltare in aria tutti i presenti. Un’energia contagiosa, certo. Ma soprattutto chitarra, musica, ma quella vera e fatta di note e corde. Il set del chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave inizia con Bella Ciao, ma ha anche il brano Gossip, "realizzato insieme ai miei amici italiani Måneskin" dice Morello. Un’ora volata, e passata tra salti e vero rock & roll. No, non è morto. È in formissima, come del resto Morello, Corgan e tutti i musicisti sul palco del Lucca Summer Festival sabato 6 luglio.

Tom Morello live, tra brani storici e cover importanti

Tom Morello non ha mai nascosto il suo pensiero, anzi: l'ha sempre esposto, e ha sempre fatto capire da che parte stava. L'ha fatto a Lucca, a partire dalla scenografia, ma anche con i brani scelti. In apertura Bella Ciao, poi Like a Stone degli Audioslave, Killing in the Name dei Rage Against The Machine (brano che denuncia la violenza brutale della polizia nelle proteste a Los Angeles nel 1992), per poi chiudere con un messaggio di speranza, Power To The People, di John Lennon. La musica veicolo di messaggi, che mai come oggi sono importantissimi.

La scaletta

Bella ciao

Soldier in the Army of Love

Vigilante Nocturno

Testify / Take the Power Back / Freedom / Snakecharmer

Hold the Line

One Man Revolution

Let’s Get the Party Started

GOSSIP

Kick Out the Jams (cover MC5)

Bombtrack / Know Your Enemy / Bulls on Parade / Guerilla Radio / Sleep Now in the Fire / Bullet in the Head / Cochise

Like a Stone (Audioslave)

The Ghost of Tom Joad (cover Bruce Springsteen)

Killing in the Name (Rage Against the Machine)

Power to the People (cover John Lennon)