Maneskin, è uscito il nuovo singolo "Gossip" con Tom Morello

Attesa finita per i fan dei Maneskin in tutto il mondo che a partire dalla scorsa notte hanno finalmente potuto ascoltare Gossip , il nuovo singolo che sarà incluso in Rush! L'atteso album di inediti in uscita dal 20 gennaio. Il brano, come ampiamente annunciato dalla band italiana, è stato realizzato in collaborazione con Tom Morello , chitarrista e cantautore americano, noto per il suo ruolo di spicco nei Rage Against The Machine, gli Audioslave e i Prophets of Rage.

Il testo di Gossip

approfondimento

Maneskin, la tracklist del nuovo album Rush

Gossip, una canzone estremamente ritmata, come anticipato dalle brevi anteprime rilasciate dal gruppo, esplora il lato oscuro del mondo, quello della musica e non solo. Il testo descrive la seduzione dell'apparenza e il fascino di ambienti dove è facile non essere sé stessi e pieni di pettegolezzi e di compromessi. La storia è sempre la stessa: tutti vogliono sentirsi migliori di come sono e fingono di non sapere cosa c'è sotto il tappeto.



Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place

You can be a movie star

And get everything you want

Just put some plastic on your face



This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

Keep drinking and acting cool

Don’t care if your day is blue

Nobody loves a gloomy face, just

Take your pills and dance all night

Don’t think at all, that’s the advice

So c’mon, let’s try, it’s just a taste

This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh