Tom Morello, dopo i Maneskin la collaborazione con Post Malone

Definitiva svolta mainstream per Tom Morello, che dopo la collaborazione con i Maneskin per la loro Gossip, canzone con la quale il gruppo romano, insieme al chitarrista, è stato ospite dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha di recente collaborato anche con Post Malone. Morello ha dimostrato di non curarsi troppo delle critiche che gli sono piovute addosso da parte dei puristi del rock, che non gli perdonano di essersi avvicinato in questo modo alla musica commerciale, anche a rischio di perdere l'aura costruita in tanti anni di carriera.



La collaborazione con Post Malone approfondimento Maneskin, è uscito il nuovo singolo "Gossip" con Tom Morello. VIDEO È stato lo stesso Tom Morello a riferire di aver inciso un pezzo insieme a Post Malone, cantante americano, classe 1995, un rapper capace di vendere oltre 100milioni di album e singoli grazie a brani diventati hit come Rockstar e Circles. Ancora non sono state fornite indicazioni sul nuovo lavoro, che pare non sia stato ancora completato ma Morello riferisce di aver già avuto buone impressioni dal brano. Anzi, il chitarrista si sbilancia commentando il nuovo prodotto in collaborazione con Post Malone, definendolo la nuova Beat it, il brano che Michael Jackson realizzò con Eddie Van Halen nel 1982. “Abbiamo fatto questa jam. Potrebbe essere, secondo me, la sua 'Beat it'. L'operazione è simile: in quel caso una grande popstar lavorò con Eddie Van Halen e fece qualcosa che nessuno si aspettava. Gliel'ho pure detto: 'Questa è la tua 'Beat it', ragazzone mio”, ha dichiarato Morello.

Com’è nata la collaborazione GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Come arriva l’iconico chitarrista dei Rage Against the Machine a collaborare con un rapper? È lo stesso Tom Morello a spiegare come sia stata possibile la nascita di questa jam, sulla quale i sostenitori di Post Malone confidano molto, più di quelli del chitarrista: “Una sera siamo andati in studio insieme. Avevo sentito dire in giro che era un fan del rock. Mi ha convinto. E poi è un ragazzo adorabile. Mi ha raccontato che il primo concerto che vide in vita sua fu uno dei Korn. Non ha ancora terminato la canzone. Mi ha detto che il mio tocco poteva aggiungere un po' di rock a un pezzo di per sé già potente, ma non mi spiego perché non abbia ancora finito la canzone e perché non la faccia ascoltare al mondo intero”.