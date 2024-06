Ed Sheeran a Lucca, al Summer Festival il trionfo del cantautore-poeta

Ed Sheeran torna in Italia per la prima volta dal 2019, e lo fa per due date sold out al Lucca Summer Festival. Due ore e mezza di concerto senza sosta, chitarra e loop station. Siamo stati al primo dei due show italiani, e ci siamo andati con il bus dei fan: in 40mila (arrivati da tutto il mondo) hanno ascoltato il cantautore poeta, artista dal talento smisurato e dall’incredibile umiltà, che ama ogni istante di ciò che fa. E, con la sua musica, ha fatto da colonna sonora a più di una proposta di matrimonio

“Scusa, posso farti una domanda?” Credo abbia circa 20 anni questa ragazza dagli occhi azzurri vispi che incontro a Milano Lambrate, punto d’incontro degli autobus organizzati per il concerto di Ed Sheeran a Lucca. Anch’io, come le mie compagne di viaggio (molto più giovani rispetto a me!) ho scelto di prendere l’autobus: non posso restare a Lucca la sera, e l’opzione migliore è proprio il viaggio andata-ritorno Milano-Lucca. Il viaggio in autobus con le fan dell'artista Quando sento questa domanda il mio pensiero va subito all’età: adesso mi chiederà quanti anni ho e perché vado a vedere Ed Sheeran con loro. E invece no. “Sei prato A o prato B?” è il tema della sua domanda. Io sorrido e le dico che sto andando per lavoro, e non credo vedrò il concerto dal prato, però non nascondo che mi abbia fatto piacere pensare che volesse qualche informazione sull’accesso alla zona più vicina al palco. Con lei qualche amica, e anche una ragazza che confida di essere stata – ma solo inizialmente – un po’ indecisa se andare o meno da sola, per poi prendere il biglietto e partecipare. Non si è mai soli a un concerto: quindi nell’indecisione, andate. Sempre. Tanto alla fine un sacco di persone sono lì per lo stesso motivo, e qualcuno si conosce sempre (provato sulla mia pelle!) Sono organizzatissime, come del resto l’autobus: c’è la fermata a Piacenza, poi quella all’autogrill per mangiare e poi ripartire per Lucca, dove si arriva dopo circa quattro ore di viaggio. La responsabile dà delle indicazioni per il ritorno, e poi si va verso le Mura storiche.



Birdy, e l'arrivo di Ed Sheeran Nell'attesa del concerto, faccio una passeggiata in centro, mentre le mie compagne di viaggio vanno verso gli accessi del prato. Passo davanti alla vetrina di Sky Stone & Songs, storico negozio di dischi nei pressi di Piazza Napoleone, la cui vetrina viene decorata ad hoc per ogni artista in concerto a Lucca. Per Sheeran si legge "In Lucca nights getting longer with Ed Sheeran", e sono tante le persone che si fermano a fotografare vinili e vetrina. Incontro alcuni amici, per poi andare a sentire Birdy alle 20.30, che apre il concerto di Ed Sheeran. "Grazie all'incredibile Ed per avermi voluta qui, e grazie a tutti voi per l'accoglienza", sono le parole della cantautrice di Skinny Love ai quarantamila di Lucca, che la ascoltano con attenzione e applaudono alla sua bravura. Poi, però, l'attesa è tutta per Ed Sheeran, che arriva sul palco alle 21.29. Musica, chitarra e loop station Puntualissimo, con una maglietta nera e la scritta colorata Lucca ben in evidenza (è una t-shirt che vendono al merchandising!), il cantautore arriva saltando sul palco e dà il via al concerto. È un tripudio di gioia e di energia positiva, di salti e cori, e quasi non si vede la fine delle persone presenti: sono talmente tante e da tutto il mondo! C'è chi arriva dal Brasile, dalla Finlandia. Ma c'è anche un signore dal Regno Unito che segue Sheeran in tutto il mondo, da circa vent'anni. È il popolo di Ed, il cantautore poeta di strada, dalla chitarra incantata e con la loop station. Sheeran, infatti, per la maggior parte del concerto è solo sul palco, e si accompagna solo con la chitarra e con la loop station, uno strumento che permette al musicista di registrare e riprodurre dei frammenti musicali in sequenza ciclica. E dopo aver registrato una frase, alla pressione del pulsante (o meglio pedaliera) viene ripetuta fino a quando il musicista preme lo stop. Questo strumento fa sì che ogni concerto sia sempre diverso. Ed è quello che dice lo stesso Ed Sheeran poco dopo aver salutato la band di quattro elementi che lo accompagna solo per qualche brano: "Ogni concerto è differente…mi vedrete usare questa loop station, domani ci sarà un altro live…e avrà altre sfumature" dice il cantautore.

Caste on the Hill, Blow e qualche proposta di matrimonio Impossibile non riconoscere l'incredibile talento di questo artista: trovare le parole giuste è molto difficile, perché non gli renderebbero giustizia. Ma forse le parole sono superflue in occasioni come questa: Sheeran è riuscito a portare persone da tutto il mondo, ottantamila in due giorni, in un weekend di giugno a Lucca, e basta così. Parla la sua musica e l'amore che la gente prova per lui e i suoi brani. Lui ci mette il suo, perché si vede che ama alla follia ciò che fa. E non è scontato. A volte gli artisti, raggiunti livelli altissimi di fama e vendite, tendono ad appiattirsi. Cosa che non accade con Sheeran, che interrompe il concerto solo per chiedere alla sicurezza di aiutare persone che si sentono male. Quando gli viene detto che la durata del concerto si sta avvicinando sempre più al coprifuoco da rispettare, il cantautore dice ai presenti: "Ok, non voglio accorciare il concerto. Quindi non farò pause perché il mio obiettivo è regalarvi il più bel live di sempre!" E infatti non si blocca mai, canta per due ore e mezza di fila, e il suo show si conclude a mezzanotte in punto con fuochi d'artificio e applausi infiniti. Applausi che abbiamo sentito anche durante il brano Tenerife Sea, quando scocca una proposta di matrimonio, anzi due. Ciao Lucca, ciao Italia Ed colonna sonora della vita e dell'amore delle persone. Con lui tutto è possibile, e parte dal Lucca Summer Festival, unica realtà a portare Sheeran in Italia quest'anno (dal 2019) per le uniche due date in Italia. Ciao Lucca, ciao Italia! Ed, che ha una casa nel nostro paese e sta imparando l'italiano, e che canta anche una parte del brano Perfect nella nostra lingua. Un concerto da vivere e da raccontare, soprattutto a chi non c'è stato, con l'augurio che se ne parli, e tanto. Perché un live così deve solo essere diffuso, e soprattutto non si può saltare. Poi esco dall'area del concerto e mi dirigo verso il bus: controllo sui presenti e si riparte per Milano. Siamo tutti un po' stanchi ma felici, e nel silenzio della notte ne approfittiamo per riposare un po'. Arriviamo a Lambrate, perfettamente nei tempi, con i miei compagni di viaggio. Una nuova esperienza sbloccata, che consiglio a tutti di fare, almeno una volta nella vita.