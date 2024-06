Musica

L’estate è sicuramente la stagione preferita dei concert goers, ovvero coloro che amano ballare sotto un palco o emozionarsi con la musica dal vivo. Nel corso degli anni sempre più festival sono diventati dei punti di riferimento a livello internazionale riuscendo ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Dallo Sziget Festival a Budapest al Nameless Festival al Lago di Como passando per il Primavera Sound di Barcellona, ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere assolutamente questa stagione

Musica, ma anche teatro, spettacoli e manifestazioni collaterali. I festival sono diventati dei veri e propri eventi in grado di offrire un’esperienza a 360 gradi. Partiamo con lo Sziget Festival che si svolge sull’isola di Óbuda di Budapest. Per la trentesima edizione, in programma dal 7 al 12 agosto, l’organizzazione ha puntato su alcuni dei nomi più importanti della scena mondiale. Segnaliamo Kylie Minogue, Skrillex, Sam Smith e Martin Garrix. Ma anche Bebe Rexha, Raye, Louis Tomlinson e Liberato

Proseguiamo con il Nameless Festival, in programma il 14, 15 e 16 giugno a pochi passi dal Lago di Como. Tre giorni di musica e non solo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Grande attenzione alla sostenibilità e alla promozione delle diversità. La line up non concede momenti di pausa proponendo un’offerta eterogenea: dal sound inconfondibile di Alesso al ritmo travlgente di Angelina Mango e Annalisa passando per Steve Angello, Il Pagante, Il Tre, gli Eiffel 65 e Tony Effe