Swedish House Mafia, il debutto in Italia

Gli Swedish House Mafia hanno conquistato il Forum di Assago, tra i brani proposti Don’t You Worry Child e Save The World, ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimović

Dopo oltre vent’anni di carriera Axwell , Steve Angello e Sebastian Ingrosso , noti principalmente come Swedish House Mafia, hanno fatto il loro debutto in Italia. I tre produttori svedesi hanno ripercorso una discografia che ha influenzato il corso della musica aprendo la strada ad artisti scandinavi che avrebbero fatto di dance ed elettronica il loro cavallo di battaglia, ad esempio Avicii e Kygo.

I quattro elementi della natura sono stati il minimo comun denominatore della serata. L’aria ha traportato il fumo che ha circondato la console posta al centro del palco, il fuoco ha incorniciato alcuni momenti musicali creando scenografie d’effetto, l’acqua, come lacrime di gioia e sudore, ha bagnato i presenti e la terra ha sorretto migliaia di persone scatenatisi per un'ora e mezza.

Le vere gemme della serata sono state le hit mondiali come One (Your Name) e Miami 2 Ibiza.