Swedish House Mafia e The Weeknd, il videoclip della collaborazione

The Weeknd, il nuovo brano Moth To A Flame con gli Swedish House Mafia

Axwell , Sebastian Ingrosso e Steve Angello sono i tre componenti degli Swedish House Mafia, una delle realtà musicali più rivoluzionarie al mondo grazie a brani iconici come Save the World e Don’t You Worry Child con John Martin , quest’ultimo certificato negli Stati Uniti d’America con ben tre dischi di platino per aver venduto più di tre milioni di copie.

Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, rappresenta invece uno dei più recenti fenomeni mediatici nel mondo delle sette note.

Tra i singoli più amati dell'artista troviamo Can’t Fell My Face, In The Night, Save Your Tears e Take My Breath.