The Weeknd, il nuovo brano Moth To A Flame con gli Swedish House Mafia

The Weeknd ha annunciato l'imminente uscita di un nuovo brano, realizzato insieme agli Swedish House Mafia. Si tratta di un featuring inedito intitolato " Moth To A Flame ".

The Weeknd, il nuovo brano

Non si conosce ancora la data di uscita di “Moth To A Flame”, che dovrebbe essere lanciata nei prossimi giorni. Gli Swedish House Mafia sono un gruppo musicale house svedese composto da tre DJ e produttori: Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. La notizia della collaborazione arriva dopo il rinvio del tour all'estate 2022. “A causa dei vincoli delle arene e della richiesta di più spettacoli, voglio fare qualcosa di più grande e speciale che richiede più stadi", ha dichiarato l'artista 31enne. Il tour “After Hours”, infatti, era originariamente previsto dal mese di giugno 2020. Il calendario generale è stato aggiornato per includere Nord e Sud America, Europa, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente. “Nuove date in arrivo. I biglietti attuali verranno rimborsati automaticamente e a tutti i possessori di biglietti verrà data la priorità nell’acquisto dei biglietti per gli spettacoli allo stadio quando saranno in vendita”. Insieme ai cambiamenti legati ai luoghi dove si svolgeranno i concerti, il tour è stato rinominato e ora si chiamerà “After Hours ‘til the Dawn”.

The Weeknd ambasciatore ONU

Abel Tesfaye, vero nome di The Weeknd, è diventato anche ambasciatore ONU. La nomina arriva dalle Nazioni Unite grazie all'impegno del cantautore contro la fame nel mondo: The Weeknd ha donato un milione di dollari al Programma Alimentare Mondiale per sostenere la popolazione in Etiopia (paese d'origine della sua famiglia), stremata a causa del conflitto del Tigray. "Il Programma alimentare mondiale sta facendo un lavoro urgente ed importante per cambiare e salvare vite quotidianamente – ha dichiarato l'artista - io mi sento molto coinvolto nel parlare della fame del mondo e nell'aiutare le persone che hanno bisogno. La nostra collaborazione è un'autentica estensione di tutti i nostri sforzi e le nostre intenzioni di aiutare coloro che ne hanno bisogno e mettere fine a così tanta sofferenza". “È un onore che The Weeknd, con la sua voce potente e d'ispirazione, si sia unito alla nostra missione. Ispirerà senza dubbio la prossima generazione di aiuti umanitari per assicurarsi che nessun uomo, donna, o bambino, vada a letto affamato”, ha dichiarato a riguardo Barron Segar, a capo della divisione statunitense del WFP.