The Weeknd, pubblicata la versione estesa del singolo Take my Breath

Il brano è il primo estratto dal nuovo progetto discografico in uscita prossimamente

Take My Breath è la canzone che ha alzato il sipario sulla nuova era dell’artista. Nelle scorse ore The Weeknd ha pubblicato la versione estesa del singolo che nel giro di poco tempo ha ottenuto più di 600.000 visualizzazioni su YouTube dimostrando così il grande apprezzamento da parte del pubblico.

Dopo la performance all'Halftime Show del Super Bowl, Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all'anagrafe, ha continuato sulla scia dei successi. Ora, il cantante canadese ha pubblicato il primo brano estratto dal nuovo album, di cui ancora non sono stati rivelati titolo e data di uscita.

Poche ore fa l'artista, classe 1990, ha regalato al pubblico anche la versione estesa del singolo che ha subito riscosso consensi straordinari.

Nel corso degli anni The Weeknd si è affermato a livello mondiale grazie ad album e brani in grado di vendere milioni di copie, tra i dischi di maggior successo Beauty Behind the Madness, certificato con quattro dischi di platino negli Stati Uniti d'America grazie alla vendita di oltre quattro milioni di copie.