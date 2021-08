The Weeknd azzera il suo account Instagram: novità in arrivo

È ormai da alcuni giorni che il cantautore canadese ha acceso la curiosità nei fan di tutto il mondo, preannunciando indirettamente l’inizio di una nuova era (della sua carriera). The Weeknd ha cancellato tutti i contenuti del suo profilo Instagram e ripubblicato un teaser video di un nuovo singolo con la didascalia “Mettete like se siete pronti per una nuova alba”. Quali saranno le novità in arrivo?

The Weeknd cancella tutte le immagini dal suo profilo Instagram

Un comportamento, quello di The Weekend, che non è nuovo ai fan di lunga data. Non è infatti la prima volta che l’artista canadese, nell’annunciare l’avvio di una nuova fase di carriera, elimina ogni possibile riferimento al passato dai suoi profili social ufficiali. Difatti, mentre alcuni si sono subito preoccupati per un possibile attacco hacking, altri erano convinti di assistere al teasing ufficiale del nuovo album, che con ogni probabilità si chiamerà “The Dawn”. The Weekend già cancellò il suo account Instagram in occasione del release di “Beauty Behind the “Madness”, proprio come è successo lo scorso venerdì 30 luglio, quando il cantante ha rimosso persino la sua immagine del profilo. Anche su Twitter, The Weekend ha continuato negli scorsi giorni a lanciare segnali ai fan circa l’arrivo di importanti novità nella sua già pluripremiata carriera: “Date il vostro addio”, ha scritto indirizzando il messaggio alla fine dell’era “After Hours” e l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Dopotutto, già alcuni mesi fa, in un’intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, Tesfaye aveva annunciato la possibilità del rilascio di un nuovo album in studio proprio dopo l’estate “Ho un altro album pronto che rilascerò quando la quarantena sarà finita”.