The Weeknd pubblica un messaggio misterioso su Instagram

Un post che ha lasciato dubbi e perplessità nel pubblico, nuova musica in arrivo? Nelle scorse ore il cantante ha incuriosito i fan condividendo uno scatto sul profilo Instagram che vanta più di trenta milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, esibizioni, backstage, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

The Weeknd, il post su Instagram

Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, è tra le grandi rivelazioni musicali degli ultimi anni grazie a brani e album che lo hanno reso un vero e proprio fenomeno mediatico a livello internazionale.

Poco fa The Weeknd, classe 1990, ha pubblicato un post misterioso scrivendo: “L’alba sta arrivando”.

Lo scatto ha immediatamente sollevato numerosi dubbi nei fan, curiosi di conoscere il motivo di tale didascalia. Il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.