The Weeknd in concerto, annunciata seconda data a Milano

In partenza il 22 gennaio 2022 da Vancouver, la tournée avrebbe toccato ben 104 destinazioni , diverse situate negli Stati Uniti (Chicaco, Dallas, Los Angeles, Miami, per più di 60 città) e molte altre in giro per il mondo (Europa, Australia, America Latina sono solo alcune delle tappe internazionali).

The Weeknd: nuove date per i suoi concerti

The Weeknd in concerto a Milano nel 2022: tutti i dettagli

È di poche ore fa l’annuncio del raddoppio delle sue date in Italia. Oltre al concerto già fissato per l’inizio di novembre, si aggiunge la data del 31 ottobre 2022. Il palazzetto di Assago di prepara così a festeggiare un Halloween tutto a tempo di musica.

Durante l’evento, l’artista multi-platino presenterà il suo ultimo lavoro in studio “After Hours”, che contiene uno dei suoi brani di maggior successo “Blinding Lights”, a cui si aggiungono i brani contenuti nella sua ultima raccolta di successi intitolata “The Highlights”, in uscita lo scorso 5 febbraio 2021.

Così come i biglietti del primo appuntamento milanese sono andati sold out in pochissime ore, lo stesso ci si aspetta per quelli del nuovo concerto. Tutti i ticket saranno disponibili direttamente sul sito TicketOne e sugli altri circuiti di vendita, a partire dalle ore 11 di mercoledì 3 marzo 2021.

In attesa di sentirlo dal vivo e tornare a scatenarci con lui sotto la pista, è possibile ascoltare la sua musica già disponibile sulle maggiori piattaforme di music sharing.

Per tutti gli artisti, la voglia di tornare live è tanta e The Weeknd è pronto a farlo in grande, con un tour che si preannuncia a tutti gli effetti spaziale.