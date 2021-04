The Weeknd e Ariana Grande: uscito video del remix di Save Your Tears

Ariana Grande e The Weeknd, i numeri di un successo straordinario tra collaborazioni e remix Condividi:

Nelle scorse ore è uscito su tutte le piattaforme di streaming “Save Your Tears (Remix)” di The Weeknd feat. Ariana Grande . Il brano è stato accompagnato dal video animato diretto da Jack Brown per la produzione di Blinkink.

approfondimento Ariana Grande, la versione deluxe di "Positions": info e tracklist Non è la prima che volta The Weeknd e Ariana Grande collaborano insieme. In passato i due artisti avevano già lavorato a “Love Me Harder” e “Off the table”, entrambi singoli di grande successo. La versione originale di “Save Your Tears” è uno dei brani più celebri di “After Hours” del 2020, disco di platino in Italia e ancora oggi nella Top 20 della Classifica FIMI. La celebre canzone ha raggiunto oltre un miliardo di streaming ed ha un posto stabile nella top 5 dei pezzi più trasmessi in radio nel nostro Paese (oltretutto da diversi mesi figura nella top 50 di Spotify Italy).