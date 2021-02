Non si arresta il successo di Ariana Grande che ha appena distribuito il videoclip del singolo scelto per lanciare la versione deluxe del suo ultimo progetto discografico Condividi:

Oltre diciannove milioni di visualizzazioni su YouTube in pochissimo tempo, la voce di Dangerous Woman ha finalmente pubblicato il videoclip ufficiale di 34+35 Remix riscuotendo immediatamente un successo straordinario. Il singolo è il riarrangiamento del secondo brano estratto dal suo ultimo album in collaborazione con due stelle in ascesa nel panorama discografico internazionale.

Ariana Grande: il videoclip ufficiale di 34+35 Remix approfondimento Ariana Grande conquista un nuovo record su Spotify Ariana Grande, classe 1993, è tra le popstar di maggior successo a livello mondiale. Positions è il titolo dell’album dell’artista che negli anni si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico. La nuova collaborazione della cantante ha subito entusiasmato il pubblico, più curioso che mai di sentire le tre protagoniste delle sette note unirsi su uno dei brani più amati del momento. Nelle scorse ore Ariana Grande-Butera, questo il nome all’anagrafe, ha distribuito il videoclip ufficiale che vede la presenza di Doja Cat e Megan Thee Stallion, la location scelta è un lussuoso hotel. Il singolo, distribuito il 15 gennaio 2021, è contenuto all’interno della versione deluxe dell’album Positions, certificato disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.

Ariana Grande: i successi approfondimento Ariana Grande annuncia la data di uscita del videoclip di 34+35 Remix Ariana Grande (FOTO) è tra le artiste più amate a livello internazionale. Negli anni l’artista ha conquistato il favore del pubblico e della critica scalando le classifiche di vendita, tra i suoi brani più popolari spiccano One Last Time, Into You, No Tears Left To Cry e 7 Rings.