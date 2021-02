Ariana Grande annuncia la data di uscita del videoclip di 34+35 Remix

34+35 Remix è l’esplosiva collaborazione tutta al femminile che in queste settimane sta dominando le classifiche a livello internazionale. Poche ore fa la stella del pop ha annunciato la data di uscita dell’atteso videoclip della canzone tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di duecentoventi milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage, nuovi progetti discografici, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Nelle scorse ore la voce di One Last Time ( FOTO ) ha rivelato la data di uscita del video che vedrà la luce venerdì 12 febbraio , una settimana prima della pubblicazione della versione deluxe del suo ultimo album, al suo fianco ovviamente Megan Thee Stallion e Doja Cat .

Positions è il titolo del nuovo album della cantante che negli anni si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico dominando le chart in ogni angolo del pianeta. Ariana Grand e -Butera , questo il nome all’anagrafe, si prepara ora all’uscita del videoclip di 34+35 Remix, nuova versione del secondo singolo estratto dall’album.

Ariana Grande: il successo di Positions

Il singolo Positions ha alzato il sipario sulla nuova era discografica della cantante, reduce dal successo sulle note di Rain On Me in collaborazione con Lady Gaga (FOTO).

Il brano ha immediatamente ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico raggiungendo la posizione nella prestigiosa classifica US Billboard Hot 100 e conquistando un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Grande successo anche per il videoclip ufficiale della canzone che al momento conta oltre duecentotrenta milioni di visualizzazioni su YouTube.