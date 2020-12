Ariana Grande si sposa con Dalton Gomez: l'annuncio su Instagram

La cantante ha annunciato sul social di essersi fidanzata ufficialmente con l’agente immobiliare Dalton Gomez con il quale si frequenta da gennaio

Ariana Grande si sposa. Lo ha annunciato la stessa popstar 27enne su Instagram, mostrando il prezioso anello che le ha regalato il fidanzato Dalton Gomez.

Ariana Grande sposa Dalton Gomez approfondimento Ariana Grande, pubblicata un'anteprima del film Ariana Grande e Dalton Gomez, agente immobiliare, si frequentano da gennaio 2020 ma hanno ufficializzato la loro relazione solo a maggio, quando sono apparsi insieme nel video “Stuck With You”, duetto di Ariana con Justin Bieber. Il brano, che parla dell'amore vissuto durante la quarantena, mostra proprio la cantante insieme al fidanzato tra le quattro mura, in tenuta casalinga, mentre si baciano. Nella gallery che Ariana ha postato su Instagram per annunciare il fidanzamento si vedono alcune foto di coppia, poi un primo piano dell'anello, un grande solitario di diamanti con una perla su un lato della pietra. “Per sempre e anche di più” ha scritto lei a corredo delle immagini.

Tanti i commenti sotto il post di Ariana, tra cui quello del suo agente, Scooter Braun. “Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato”. E poi ancora Millie Bobby Brown: “Ti voglio bene, meriti felicità eterna!”; Demi Lovato: “Questo anello è tutto! Ti voglio bene”. Felice anche Hailey Baldwin, che si è congratulata per la bella notizia. Non è la prima volta, però, che Ariana Grande si fidanza. Nel 2018 l’artista ha detto sì all’ex fidanzato Pete Davidson, attore e comico del Saturday Night Live. Pochi mesi dopo, però, la brusca rottura.