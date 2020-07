Ariana Grande posta una foto e ottiene oltre cinque milioni di like

La voce di Dangerous Woman si conferma ancora una volta la protagonista indiscussa del social grazie agli oltre 194.000.000 di follower

La regina di Instagram? Ovviamente Ariana Grande. La voce di Into you non ha eguali quando si parla del social, non a caso il suo ultimo scatto ha ottenuto più di cinque milioni di like in meno di ventiquattro ore.

Ariana Grande: la regina DI Instagram approfondimento Ariana Grande raggiunge un record storico per lo streaming 194.000.000 di follower che rendono il profilo di Ariana Grande il terzo più seguito in assoluto su tutta la piattaforma; meglio di lei soltanto l’account ufficiale di Instagram e quello di Cristiano Ronaldo che contano rispettivamente 357.000.000 e 230.000.000 di follower. Negli ultimi anni Ariana Grande ha rivoluzionato la scena discografica internazionale imponendosi come un fenomeno mediatico di portata globale. La cantante, classe 1993, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con album e singoli in grado di vendere milioni di copie. Se il successo discografico di Ariana Grande è stato straordinario, i suoi consensi social non sono stati da meno. Infatti, la cantante ha realizzato una scalata nel mondo del web dimostrando di non avere pari; difatti, il suo ultimo post ha fatto il pieno di like conquistandone più di cinque milioni in meno di ventiquattro ore, una cifra davvero mostruosa. La foto vede protagonista l'artista, nessuna didascalia ad accompagnarla, ma solo tanti commenti da parte dei fan.

Ariana Grande: il successo approfondimento Lady Gaga e Ariana Grande meteorologhe: il video virale Da Focus a 7 Rings passando per One Last Time, No Tears Left To Cry e l’iconico Thank U, Next. Negli anni Ariana Grande ha dimostrato il suo potenziale diventando una delle protagoniste assolute della scena musicale internazionale, infatti i suoi singoli sono riusciti a vendere milioni di copie consegnandole anche la vetta di numerose classifiche.