Lady Gaga e Ariana Grande meteorologhe: il video virale

Dopo il video di Rain On Me, Lady Gaga si prepara all’uscita del sesto disco di inediti ricoprendo il ruolo di meteorologa insieme alla voce di Into You.

A poche ore dall’uscita dell’atteso disco Chromatica, Lady Gaga continua a stupire il pubblico con Ariana Grande, sua compagna di viaggio nel mondo protagonista del nuovo progetto discografico. Poche ore fa Stefani Joanne Angelina Germanotta,

questo il nome all’anagrafe, ha condiviso un video che ha subito conquistato i social.

Lady Gaga e Ariana Grande meteorologhe per Rain On Me

Venerdì 22 maggio Lady Gaga ha pubblicato Rain On Me, la collaborazione esplosiva con la voce di Thank U, Next che ha immediatamente conquistato le classifiche di tutto il mondo. In attesa del sesto disco di inediti, la cantante ha condiviso un divertente video in cui le due artiste ricoprono il ruolo di meteorologhe.

Il filmato, dalla durata di poco più di un minuto, gioca sul testo e sul significato della canzone in cui le due cantanti urlano la voglia di rialzarsi dopo una ferita in amore in cui la pioggia scende dal cielo come lacrime su un volto.

Il brano è quindi un invito a piangere il più possibile per svuotarsi dal dolore e ripartire lasciando spazio a energie positive; in meno di dodici ore il video ha ottenuto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni soltanto sul profilo Instagram di Lady Gaga.