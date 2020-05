Ariana Grande, le sue collaborazioni più famose

Dalla recente collaborazione con Miley Cyrus e Lana Del Rey al duetto con Nicki Minaj, Ariana Grande ha dato vita a brani che hanno scalato le classifiche a livello internazionale vendendo anche milioni di copie.

Dal duetto con Iggy Azalea che ha definitivamente confermato la cantante come una delle protagoniste della musica a livello internazionale al brano con Miley Cyrus e Lana Del Rey a suon di girl power, nel corso degli anni Ariana Grande ha collaborato con alcuni dei nomi più altisonanti del mondo discografico. Problem feat. Iggy Azalea (2014) È il 2014 quando la voce di Thank U Next pubblica Problem con cui apre l’era discografica legata a My Everything. La canzone vanta la presenza di Iggy Azalea che prende parte al video ufficiale che diventa uno dei più amati dal pubblico che porta le vendite alle stelle; al momento il filmato conta più di un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Break Free feat. Zedd (2014) Break Free è il secondo singolo estratto dall’album della cantante, le aspettative non vengono deluse. Il DJ e Ariana Grande danno vita a uno dei brani più appezzati della discografia della popstar vendendo 1.900.000 copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Love Me Harder feat. The Weeknd (2014) Il 2014 regala un’altra collaborazione di grande successo, infatti Ariana Grande duetta con The Weeknd sulle note di Love Me Harder. La canzone viene certificata con un disco di platino nel Bel paese.

Side to Side feat. Nicki Minaj (2016) Dangerous Woman è il terzo album della cantante che conquista subito pubblico e critica grazie al singolo omonimo e al successivo Into You. Il terzo brano estratto è Side to Side che ottiene quattro dischi di platino sul suolo a stelle e strisce e oltre un miliardo e mezzo di visualizzazioni su YouTube.