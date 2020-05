Lady Gaga, benvenuti su Chromatica: è uscito l'album dance

Nelle interviste precedenti la distribuzione del brano, Stefani Joanne Angelina Germanotta ha parlato della voglia di realizzare un album esclusivamente dance con lo scopo di far ballare, sudare e scatenare il pubblico in attesa di poterlo tornare a fare insieme, la realtà ha superato le aspettative.

“Questo è il mio dancefloor, ho combattuto per lei”. Lady Gaga ha mantenuto la promessa. A mezzanotte Mother Monster ha imbarcato i bagagli dei passeggeri sul volo in partenza da Babylon diretto a Chromatica, nessuna perturbazione in viaggio e grande felicità all’arrivo.

CHROMATICA: È IL MOMENTO DI IMBARCARE I BAGAGLI

Nelle scorse settimane la voce di Born This Way ha preparato il pubblico al viaggio su Chromatica dando un’anticipazione del pianeta dove ‘il tempo e la distanza non esistono’ e in cui ‘nessuna cosa è più grande dell’altra’ mostrandone l’ambientazione e le vibrazioni grazie al singolo Stupid Love e al video ufficiale che ha presentato il visual caratterizzante della sesta era della cantante.

Sette giorni fa Lady Gaga ha deciso di mandare in visibilio il pubblico distribuendo a sorpresa Rain On Me, l’esplosiva collaborazione con Ariana Grande che ha ottenuto un riscontro stratosferico conquistando le classifiche in ogni angolo del pianeta; la ciliegina sulla torta è il video ufficiale che ha riportato il pubblico ai tempi dei dischi Art Pop, The Fame e Born This Way.

Se tutto sembrava ormai pronto per l’uscita dell’album, ecco l’ultima grande sorpresa: Sour Candy con le Blackpink, distribuito inaspettatamente giovedì 28 maggio. Risultato? La canzone ha raggiunto la vetta della classifica iTunes in oltre cinquanta nazioni.