Ghali sul Referendum per la Cittadinanza: "Questione di rispetto"

Il cantautore italiano di origini tunisine ha lanciato un appello agli italiani per andare a votare l'8 e il 9 giugno il "sì" che potrebbe ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana. Lui stesso l'aveva ottenuta solo all'età di 18 anni

“Questo referendum non è una cosa da ignorare. Si parla di diritti, di lavoro, di cittadinanza e di cosa vuol dire davvero far parte di un Paese”. In un post Instagram, Ghali, cantautore italiano di origini tunisine, ha lanciato un appello per ricordare agli italiani di andare a votare al referendum dell’8 e 9 giugno. “C’è chi nasce qui, vive qui da anni, lavora, paga le tasse, cresce figli, parla italiano, si sente italiano a tutti gli effetti e non è riconosciuto come cittadino. Con un sì chiediamo che bastino 5 anni di vita qui, non 10, per essere parte di questo Paese”. Lui stesso, nato a Milano nel 1993 e cresciuto tra via Padova e Baggio, è diventato cittadino italiano solo all’età di 18 anni. Sua madre, fuggita giovanissima dalla Tunisia, ha ottenuto la cittadinanza soltanto quando l’ha avuta lui.