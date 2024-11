Ghali, annunciato un concerto a Fiera Milano nel 2025

Musica

Abbiamo imparato a conoscerlo a Sanremo, Rich Ciolino. Lo abbiamo visto ballicchiare in platea, dirigere Ghali. E poi salire sul palco, per chiedere con coraggio lo stop al genocidio

Nella serata finale di Sanremo 2024, Rich Ciolino è salito sul palco. Per tutto il tempo in cui Ghali intonava Casa mia , lui è stato al suo fianco. Poi, sul finire dell'esibizione, ha sussurato qualcosa all'orecchio di Ghali

Dopo essersi consultato con Rich Ciolino, Ghali ha detto la frase che - di lì a poco - avrebbe scosso le coscienze: "Stop al genocidio". Una frase che, prima d'ora, nessuno in TV aveva osato pronunciare. Perlomeno in Italia. Come a dire che ci voleva un alieno, per farlo