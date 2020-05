Lady Gaga pubblica a sorpresa la nuova canzone Sour Candy

Dopo il duetto esplosivo con Ariana Grande sulle note di Rain On Me, Mother Monster ha pubblicato a sorpresa la collaborazione con le Blackpink riscuotendo immediatamente grandi consensi.

Pochi minuti fa la popstar ha lasciato tutti di stucco pubblicando a sorpresa Sour Candy, la collaborazione con le Blackpink , la risposta è stata unanime, infatti i fan della cantante hanno elogiato il lavoro, in grado di far scatenare chiunque sin dalla prima nota.

Se in Nuova Zelanda i fan di Mother Monster hanno già potuto ascoltare il successore di Joanne, il pubblico italiano dovrà attendere ancora fino alla mezzanotte quando Lady Gaga porterà i fan come una moderna Cenerentola in un viaggio spaziale sul pianeta Chromatica.

Lady Gaga si è ripresa il dancefloor. Nei giorni scorsi la voce di Born This Way ha annunciato l’intenzione di riconquistare la pista da ballo, la promessa è stata mantenuta.

Chromatica: tutto pronto per il viaggio su Chromatica

Tra poche ore il pubblico potrà finalmente esplorare il pianeta Chromatica, le cui vibrazioni sono già state parzialmente accennate dai singoli Stupid Love e Rain On Me.

Se il primo brano ha avuto il compito di riportare i riflettori sulla cantante, la collaborazione con Ariana Grande ha ricordato la grandezza delle due artiste, non a caso la canzone è stabilmente sul gradino più lato del podio della chart statunitense di iTunes dal giorno dell’uscita mirando quindi a un debutto in prima posizione nella classifica Billboard.

In questi giorni Lady Gaga (FOTO) sta incuriosendo il pubblico sempre di più, prima con il video in cui riveste i panni di meteorologa insieme alla voce di Into You, poi con gli scatti in cui appare alla guida di un camion per consegnare gli album nei negozi di dischi di tutto il mondo.

L’attesa è ormai quasi terminata, Lady Gaga ha svelato tre brani del nuovo album, quindi ora non ci resta che attendere il resto.