Lady Gaga alla guida di un camion per la promozione del disco: le foto

La popstar in versione autista per consegnare il nuovo progetto discografico in tutti i negozi di dischi del mondo. La cantante si prepara alla distribuzione del sesto album Chromatica, in uscita venerdì 29 maggio.

Tra meno di ventiquattro ore Lady Gaga accompagnerà il pubblico di tutto il mondo nel lungo viaggio per il pianeta Chromatica. Un singolo dance e una collaborazione stabile alla prima posizione della classifica iTunes a stelle e strisce, la nuova era discografica della voce di Born This Way è iniziata sotto la migliore delle luci. Lady Gaga: le foto alla guida del camion Poche ore fa Lady Gaga e Ariana Grande hanno conquistato i social con il video in cui hanno ricoperto i panni di meteorologhe divertendo il pubblico e giocando con il testo della canzone del loro duetto, ora Mother Monster ha condiviso un nuovo post divenuto subito virale. Lady Gaga ha pubblicato alcuni scatti in cui è alla guida di un camion completamente brandizzato con i visual della sua sesta era discografica, il motivo? La consegna dei nuovi album, queste le parole della cantante: “Sto consegnando di persona l’album Chromatica a tutti i punti vendita nel mondo… nel mondo di Chromatica il tempo e la distanza non esistono”. Nelle ultime settimane Lady Gaga sta tenendo altissima l’attenzione del pubblico sul nuovo progetto discografico che si preannuncia come una vera esplosione nelle chart di tutto il mondo.